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Сили оборони уразили нафтовий об'єкт, судно та інші важливі цілі Росії

11:55 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили нафтовий об'єкт, судно та інші важливі цілі Росії Фото: Уражено судно в Чорному морі і нафтовий об'єкт (Getty Images)
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Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні є важливі результати ударів Сил оборони. Уражено ціль у Чорному морі. Також вдарили по місцю пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області.

Окрім того, удар припав на нафтовий об'єкт у Самарській області. Ще одна ціль - склад забезпечення окупантів у Брянській області.

Президент наголосив, що в оборонній сфері працюють тисячі людей, щоб в України було чим відповідати на російські удари. А тисячі воїнів щодня знаходять і вражають цілі, які працюють на війну.

"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що 28 і в ніч на 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв про нові удари.

Українські військові уразили російську РЛС "Каста" в Мангуші на Донеччині та пункти управління дронами на Луганщині.

Також під удар потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Тим часом президент США Дональд Трамп знову заявив, що дизельне паливо дорожчає через удари України по російських НПЗ, а не через війну на Близькому Сході.

За його словами, найбільшою проблемою для ринку дизеля стало те, що відбувається між Росією та Україною.

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