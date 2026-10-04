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ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место запуска дронов и другие объекты россиян

12:48 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место запуска дронов и другие объекты россиян Фото: ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место запуска дронов и другие объекты россиян (Getty Images)
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Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.

В районе Донецка Донецкой области украинские воины нанесли поражение по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника.

Генштаб отмечает, что места хранения, подготовки и пуска ударных дронов российских агрессоров являются одними из приоритетных целей.

Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способностей России применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины.

Кроме того, в районе города Климово Брянской области РФ украинские воины поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений.

В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области поражены ремонтные подразделения окупантов.

Последние дары по объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины 2 октября и в ночь на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов.

Также 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".

1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".

В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.

А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.

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