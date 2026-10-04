ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место запуска дронов и другие объекты россиян

Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений. В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области поражены ремонтные подразделения окупантов.

Кроме того, в районе города Климово Брянской области РФ украинские воины поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способностей России применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины.

Генштаб отмечает, что места хранения, подготовки и пуска ударных дронов российских агрессоров являются одними из приоритетных целей.

В районе Донецка Донецкой области украинские воины нанесли поражение по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника.

Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.

Последние дары по объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины 2 октября и в ночь на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов.

Также 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".

1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".

В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.

А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.