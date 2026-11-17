Росіяни у вівторок зранку, 17 листопада, атакували Київ балістикою. У місті вчергове пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 05:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується із фактично у половині країни.

Ще через кілька хвилин військові зафіксували пуски ракет, а вже о 05:40 у місті пролунала серія потужних вибухів.

Паралельно тривога поширилася в більшості інших областей України, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

"Червоний рівень небезпеки!Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 05:36.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже атакували Київ балістикою. За словами мера столиці Віталія Кличка, ворог влучив у Північний та Південний мости.

Окрім того, росіяни пошкодили системи критичної інфраструктури. Через це у деяких районах столиці виникли перебої з водою і теплом.