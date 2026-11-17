РФ повторно атакувала Київ балістикою, у місті пролунали вибухи
Росіяни у вівторок зранку, 17 листопада, атакували Київ балістикою. У місті вчергове пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
"Червоний рівень небезпеки!Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 05:36.
Паралельно тривога поширилася в більшості інших областей України, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
Ще через кілька хвилин військові зафіксували пуски ракет, а вже о 05:40 у місті пролунала серія потужних вибухів.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується із фактично у половині країни.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже атакували Київ балістикою. За словами мера столиці Віталія Кличка, ворог влучив у Північний та Південний мости.
Окрім того, росіяни пошкодили системи критичної інфраструктури. Через це у деяких районах столиці виникли перебої з водою і теплом.