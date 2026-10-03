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Місце запуску дронів й не тільки: ЗСУ уразили низку військових об’єктів РФ

11:00 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Місце запуску дронів й не тільки: ЗСУ уразили низку військових об’єктів РФ Фото: ЗСУ уразили низку військових об’єктів РФ (Getty Images)
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Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

Такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України.

У районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські воїни завдали ураження пункту управління противника.

Також у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли.

Крім того, у районі Громівки Херсонській області уражено ремонтну базу окупантів.

А у районі Вознесенівки Бєлгородської області РФ українські воїни били по складу матеріально-технічних засобів російських військ

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".

1 жовтня Сили оборони України змогли не лише уразити, а й успішно знищити склади зберігання дроніа російського підрозділу "Рубікон".

Того ж дня Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.

А 30 вересня ЗСУ повідомили про ураження кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали по складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.

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