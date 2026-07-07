ЗСУ уразили російські підприємства ВПК, нафтобазу та мости

Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по двох російських підприємствах ВПК, нафтобазі аеродрому "Бєлгород", ворожих мостах, а також інших об'єктах противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
СОУ змогли уразити підприємство АТ "Група Кремній ЕЛ" у Брянську. Наразі уточнюються масштаби пошкоджень і результати ураження.
"Група Кремній ЕЛ" є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Воно випускає мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та інші електронні компоненти, які використовуються в системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби та російському озброєнні.
Крім того, під удар потрапив завод "Брянський" у місті Сельцо Брянської області. За попередніми даними, в районі підприємства пролунали чотири вибухи. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Брянський хімічний завод є одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ. Там виробляють порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, які використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет.
Також під удар СОУ потрапила нафтобаза аеродрому "Бєлгород". Дані щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюються.
Ба більше, успішно уражено два залізничні мости поблизу населених пунктів Роздольне та Ічкі в окупованому Криму. Вказані об'єкти російська армія використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.
Окрім того, ЗСУ атакували склади матеріально-технічного забезпечення противника в районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.
До слова, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські воїни спалили С-400 на російській Брянщині.
Також стало відомо, що вперше за весь час війни повітряну тривогу оголосили в Сибіру за понад 3500 км від України.
А "Флеш" попередив про нову тактику дронових атак з боку ворога.