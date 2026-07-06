ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Тривогу вперше за війну оголосили в Сибіру за понад 3500 км від України

18:49 06.07.2026 Пн
1 хв
Сирени в Новосибірській області волають через загрозу удару дронами
aimg Валерій Ульяненко
Тривогу вперше за війну оголосили в Сибіру за понад 3500 км від України Фото: повітряну тривогу оголосили у Сибіру (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

В понеділок, 6 липня, тривогу вперше за весь час повномасштабної війни оголосили у Новосибірській області за понад 3500 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Безпілотну небезпеку вперше оголошено на території Новосибірської області. Про це офіційно повідомила російська система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, сьогодні українські дрони подолали до 3000 тисяч кілометрів і вперше за весь час війни вдарили по Омському НПЗ.

За словами головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, удар було завдано дронами FP-1, які можуть діставати до цілей, розташованих за 3400 км від держкордону.

Тривогу вперше за війну оголосили в Сибіру за понад 3500 км від УкраїниФото: тривогу у Росії оголосили за понад 3500 км від України (Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували два російських НПЗ та кілька важливих військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, під ударом були Ярославський НПЗ та НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга", а також паливний термінал у Висоцьку. В Криму дрони атакували аеродром "Гвардійське" і зенітний комплекс "Панцирь-С2".

Крім того, через активні дії України щодо блокування Криму, росіяни на окупованому півострові провели спеціальні штабні ігри. Окупанти тренувались відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сибирь Повітряна тривога
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України