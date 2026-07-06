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Дрони спалили С-400 у Брянській області, вона могла атакувати Київ (відео)

20:34 06.07.2026 Пн
1 хв
Уночі СБС "вполювали" ще одну "жирну ціль" на території РФ
aimg Олена Бджола
Дрони спалили С-400 у Брянській області, вона могла атакувати Київ (відео) Фото: ЗРК С-400 (росЗМІ)
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6 липня дрони ЗСУ атакували зенітно-ракетний комплекс, який міг обстрілювати Київ. Від С-400 мало що залишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 413-ого полку Сил безпілотних систем "Рейд".

"Рейд" дронами знищив С-400

Оператори 413-го полку СБС "Рейд" виявили та знищили у Брянській області пускову установку комплексу С-400. З неї окупанти запускали балістичні ракети по наземних цілях в Україні.

Це сталося під час чергового масованого удару РФ, зокрема по столиці.

"Територія Брянської області є одним із стандартних районів, звідки росіяни проводять пуски балістичних ракет по Києву", - зазначили бійці.

Відео: знищення російської ЗРК С-400 (facebook.com/raid.413)

Успіх удару "Рейду" по С-400 зберіг життя цивільних українців, впевнені воїни СБС.

Українські дрони нищать техніку ворога

Нагадаємо, що системні удари по російських радарах у Брянській області відкрили "вікно можливостей" для далекобійних дронів ЗСУ. Оператори групи "Роні" уражають радари СКПП, які контролюють повітряний простір у напрямку Москви.

Військові ЗСУ знищили автомобіль, що був пусковою установкою дронів-камікадзе "Шахед". Це досить рідкісна ціль.

СБС масштабно атакували у ніч проти 25 червня окупований Крим. Було уражено 38 різномантіних війькових цілей окупантів.

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