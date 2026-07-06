Дрони спалили С-400 у Брянській області, вона могла атакувати Київ (відео)

6 липня дрони ЗСУ атакували зенітно-ракетний комплекс, який міг обстрілювати Київ. Від С-400 мало що залишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 413-ого полку Сил безпілотних систем "Рейд".

"Рейд" дронами знищив С-400

Оператори 413-го полку СБС "Рейд" виявили та знищили у Брянській області пускову установку комплексу С-400. З неї окупанти запускали балістичні ракети по наземних цілях в Україні.

Це сталося під час чергового масованого удару РФ, зокрема по столиці.

"Територія Брянської області є одним із стандартних районів, звідки росіяни проводять пуски балістичних ракет по Києву", - зазначили бійці.

Відео: знищення російської ЗРК С-400 (facebook.com/raid.413)

Успіх удару "Рейду" по С-400 зберіг життя цивільних українців, впевнені воїни СБС.

Українські дрони нищать техніку ворога