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"Флеш" попередив про нову тактику дронових атак Росії по Україні

16:16 06.07.2026 Пн
2 хв
Що загрожує тиловим областям України через зміну "шахедної тактики" РФ?
aimg Олена Бджола
"Флеш" попередив про нову тактику дронових атак Росії по Україні Фото: реактивний шахед РФ (Getty Images)
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Росія змінює тактику атак ударними дронами по Україні. Ставка робиться на збільшення кількості реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України та фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у своєму Telegram-каналі.

Росія масовано атакує Україну реактивними "Шахедами"

"Флеш" зазначив, що прогнозував подібний сценарій ще рік тому.

"Як тільки ми почали збивати 92-96 % бензинових "Шахедів" під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник для атак на тил дедалі частіше використовує реактивні "Шахеди". Їхня кількість зростає", - додав він.

Експерт заявив, що загальне число російських "Шахедів", що випускаються по Україні, зменшилося. Хоча вони залишаються у пріоритеті для ударів по прикордонних територіях та містах.

"Щодня близько 200 "Шахедів" атакують об’єкти на цих територіях (АЗС, склади, енергетичні об’єкти, транспорт). Близькість до кордону дає можливість масово використовувати радіоуправління на меш-модемах. Придушення систем супутникової навігації в таких ситуаціях марне", - уточнив радник міністра оборони.

Виробництво реактивних "Шахедів" у РФ масштабується

"Флеш" вважає, що наразі відбувається переорієнтація частини виробництва у Росії на серійне виготовлення реактивних "Шахедів".

Нова тактика дронових атак Росії по Україні

Також окупанти переходять від тактики масових ударів до тактики вибіркових ударів.

"Вибираються важливі цілі, відбувається розвідка об’єктів у кілька етапів, вивчаються наші лінії захисту (РЕБ, РЛС, ППО), прощупуються коридори в обхід перехоплювачів, будуються маршрути на різних висотах і швидкостях. Застосовуються "Шахеди" модифікації "Сікер" з функцією захоплення цілей", - попередив він.

Нагадаємо, з весни 2026 року Росія використовує проти України новий реактивний ударний дрон "Герань-4". Він швидший та маневреніший за попередні версії.

За словами "Флеша", наразі окупанти вже використовують реактивні безпілотники "Герань-3". Вони летять зі швидкістю до 300 км/год.

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, більшість знешкоджених російських "Шахедів" і "Гераней" - результат роботи українських дронів-перехоплювачів. Лише у травні вони збили понад 3,5 тисячі дронів ворога.

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