RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ поразили российские предприятия ВПК, нефтебазу и мосты

11:43 07.07.2026 Вт
2 мин
Также украинские воины активно добивают вражескую логистику в Крыму
aimg Юлия Капитонова
Фото: СОУ атаковали много важных вражеских целей (mod.gov.ua)

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским предприятиям ВПК, нефтебазе аэродрома "Белгород", вражеским мостам, а также другим объектам противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

СОУ смогли поразить предприятие АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске. Сейчас уточняются масштабы повреждений и результаты поражения.

"Группа Кремний ЭЛ" является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Она выпускает микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и другие электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и российском вооружении.

Кроме того, под удар попал завод "Брянский" в городе Сельцо Брянской области. По предварительным данным, в районе предприятия раздались четыре взрыва. Информация о последствиях атаки уточняется.

Брянский химический завод является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Там производят порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного горючего, которые используются для производства боеприпасов и ракет.

Также под удар СОУ попала нефтебаза аэродрома "Белгород". Данные о масштабах повреждений уточняются.

Более того, успешно поражены два железнодорожных моста вблизи населенных пунктов Раздольное и Ички в оккупированном Крыму. Указанные объекты российская армия использует для военной логистики, перебрасывания личного состава, вооружения и боеприпасов.

Кроме того, ВСУ атаковали склады материально-технического обеспечения противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.

Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские воины сожгли С-400 на российской Брянщине.

Также стало известно, что впервые за все время войны воздушную тревогу объявили в Сибири в более чем 3500 км от Украины.

А "Флэш" предупредил о новой тактике дроновых атак со стороны врага.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымВооруженные силы УкраиныВойска РФВойна России против Украины