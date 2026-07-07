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ЗСУ уразили російські підприємства ВПК, нафтобазу та мости

11:43 07.07.2026 Вт
2 хв
Також українські воїни активно добивають ворожу логістику в Криму
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ уразили російські підприємства ВПК, нафтобазу та мости Фото: СОУ атакували багато важливих ворожих цілей (mod.gov.ua)
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Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по двох російських підприємствах ВПК, нафтобазі аеродрому "Бєлгород", ворожих мостах, а також інших об'єктах противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

СОУ змогли уразити підприємство АТ "Група Кремній ЕЛ" у Брянську. Наразі уточнюються масштаби пошкоджень і результати ураження.

"Група Кремній ЕЛ" є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Воно випускає мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та інші електронні компоненти, які використовуються в системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби та російському озброєнні.

Крім того, під удар потрапив завод "Брянський" у місті Сельцо Брянської області. За попередніми даними, в районі підприємства пролунали чотири вибухи. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Брянський хімічний завод є одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ. Там виробляють порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, які використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет.

Також під удар СОУ потрапила нафтобаза аеродрому "Бєлгород". Дані щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюються.

Ба більше, успішно уражено два залізничні мости поблизу населених пунктів Роздольне та Ічкі в окупованому Криму. Вказані об'єкти російська армія використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Окрім того, ЗСУ атакували склади матеріально-технічного забезпечення противника в районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

До слова, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські воїни спалили С-400 на російській Брянщині.

Також стало відомо, що вперше за весь час війни повітряну тривогу оголосили в Сибіру за понад 3500 км від України.

А "Флеш" попередив про нову тактику дронових атак з боку ворога.

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