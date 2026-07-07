ВСУ поразили российские предприятия ВПК, нефтебазу и мосты

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским предприятиям ВПК, нефтебазе аэродрома "Белгород", вражеским мостам, а также другим объектам противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

СОУ смогли поразить предприятие АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске. Сейчас уточняются масштабы повреждений и результаты поражения.

"Группа Кремний ЭЛ" является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Она выпускает микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и другие электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и российском вооружении.

Кроме того, под удар попал завод "Брянский" в городе Сельцо Брянской области. По предварительным данным, в районе предприятия раздались четыре взрыва. Информация о последствиях атаки уточняется.

Брянский химический завод является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Там производят порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного горючего, которые используются для производства боеприпасов и ракет.

Также под удар СОУ попала нефтебаза аэродрома "Белгород". Данные о масштабах повреждений уточняются.

Более того, успешно поражены два железнодорожных моста вблизи населенных пунктов Раздольное и Ички в оккупированном Крыму. Указанные объекты российская армия использует для военной логистики, перебрасывания личного состава, вооружения и боеприпасов.

Кроме того, ВСУ атаковали склады материально-технического обеспечения противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.