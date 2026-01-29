ЗСУ уразили РЛС росіян за 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.

23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.

А 17 січня Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.

Також 13 січня Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.