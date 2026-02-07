ЗСУ прицільно відпрацювали по російських об'єктах: що було під ударом

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Так, у Донецькій області, в районі населеного пункту Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". А у районі міста Часів Яр зафіксовано ураження зосередження живої сили противника.

На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі Рівнопілля. Уражено пункт управління дронами противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі населеного пункту Рівне.

Окрім того, в районі населеного пункту Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.