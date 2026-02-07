UA

ЗСУ прицільно відпрацювали по російських об'єктах: що було під ударом

Фото: ЗСУ завдали нових ударів по ворожих об'єктах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління дронами, зосередження живої сили та центр виробництва FPV росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Так, у Донецькій області, в районі населеного пункту Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". А у районі міста Часів Яр зафіксовано ураження зосередження живої сили противника.

На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили   противника в районі Рівнопілля. Уражено пункт управління дронами противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі населеного пункту Рівне.

Окрім того, в районі  населеного пункту Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ, з якого окупанти запускали ракети "Орєшнік" по Україні.

У ніч на 3 лютого Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.

Також Сили оборони України в ніч на 2 лютого завдали серію результативних ударів по пунктах управління та логістичних об'єктах російських окупантів.

