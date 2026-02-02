Під прицілом склад боєприпасів і пункти управління РФ: ЗСУ завдали серію ударів

Сили оборони України в ніч на 2 лютого завдали серію результативних ударів по пунктах управління та логістичних об'єктах російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

Удари в Донецькій області

За даними Генштабу, у районі населеного пункту Курахівка, що на тимчасово окупованій частині Донеччини, українські підрозділи уразили два пункти управління противника. Йдеться про об'єкти полкового та дивізійного рівнів.

Крім того, у тому ж районі зафіксовано влучання у ворожий склад боєприпасів, який забезпечував потреби підрозділів загарбників.

Атаки на пункти управління БпЛА

Українські захисники також продовжують системно знищувати можливості ворога у сфері безпілотної авіації. Підрозділи Сил оборони завдали ударів по пунктах управління дронами росіян у районах:

Успенівки (Запорізька область);

Гуляйполя (Запорізька область).

Наразі триває уточнення втрат окупаційних військ унаслідок проведених атак. У Генштабі наголосили, що такі операції спрямовані на підрив наступального потенціалу армії РФ.