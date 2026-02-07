СБУ уразила завод РФ, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101
Днони Служби безпеки України уразили російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
Як повідомили джерела, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області.
На цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.
Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.
Варто зазначити, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.
"СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст", - повідомило джерело.
Удар СБУ по об'єктах РФ
Нагадаємо, у ніч на 13 січня місто Таганрог Ростовської області Росії зазнало атаки безпілотників. У місті лунали вибухи, після чого в соціальних мережах з’явилися повідомлення про влучання по території підприємства "Атлант Аеро".
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Україна вдарила ракетами по заводу з виробництва дронів у Таганрозі. У районі виробничих корпусів зафіксовано вибухи та пожежу.
Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також комплектуючих до безпілотників "Оріон".
У Службі безпеки України уточнили, що завод із виробництва дронів у Таганрозі був уражений Центром спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів Військово-морських сил України.
Також раніше спецпризначенці СБУ провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.