ВСУ прицельно отработали по российским объектам: что было под ударом

Фото: ВСУ нанесли новые удары по вражеским объектам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны поразили РСЗО "Ураган", пункты управления дронами, сосредоточение живой силы и центр производства FPV россиян на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: СБУ поразила российский завод, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Так, в Донецкой области, в районе населенного пункта Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе города Часов Яр зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.

На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе Ровнополье. Поражен пункт управления дронами противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе населенного пункта Ровно.

Кроме того, в районе населенного пункта Камыш-Заря, зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.

Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

 

Удары по объектам РФ

Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

В ночь на 3 февраля Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.

Также Силы обороны Украины в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистическим объектам российских оккупантов.

