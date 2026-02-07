ВСУ прицельно отработали по российским объектам: что было под ударом

Силы обороны поразили РСЗО "Ураган", пункты управления дронами, сосредоточение живой силы и центр производства FPV россиян на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
Так, в Донецкой области, в районе населенного пункта Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе города Часов Яр зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.
На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе Ровнополье. Поражен пункт управления дронами противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе населенного пункта Ровно.
Кроме того, в районе населенного пункта Камыш-Заря, зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.
В ночь на 3 февраля Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.
Также Силы обороны Украины в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистическим объектам российских оккупантов.