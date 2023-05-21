ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто

Окупанти заявляють про "взяття"

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин у суботу, 20 травня, заявив, що його бойовики нібито повністю захопили місто. Варто зазначити, що це вже не перша заява окупантів про "взяття" Бахмута.

Сьогодні Кремль опублікував заяву російського диктатора Володимира Путіна про Бахмут, в якій той подякував "вагнерівцям" та російській армії за так зване "звільнення міста".

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 21 травня зробив заяву про Бахмут, яку спершу невірно трактували ЗМІ. Журналісти запитали главу держави, чи взяли росіяни Бахмут, на що Зеленський відповів: "Я думаю, що ні".

Він наголосив, що Бахмут практично знищенний і "залишиться у наших серцях". Президент подякував українським захисникам за оборону міста.

ЗСУ тримають позиції

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви про нібито захоплення Бахмута. Він наголосив, що ЗСУ тримають позиції, зокрема фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста.

За словами Череватого, заяви окупантів про взяття міста були передчасними, а наші військові продовжують тиснути на флангах.

"Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли", - сказав речник.

Фото: реактивна артилерія 24 ОМБр прикриває піхоту

на Бахмутському напрямку (t.me/landforcesofukraine)

ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, а Сили оборони взяли Бахмут у напівоточення. За її словами, це дозволяє ЗСУ знищувати ворога, а окупантам доводить оборонятися у тій частині, яку захопили.

Маляр додала, що українські захисники контролюють промислові й інфраструктурні об‘єкти та приватний сектор Бахмута у районі "Літак".

скриншот deepstatemap.live

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