ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський доповів про Бахмут: наближаємося до взяття міста у тактичне оточення

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 21 травня 2023 15:14
Сирський доповів про Бахмут: наближаємося до взяття міста у тактичне оточення Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові наближаються до оперативного оточення Бахмута. ЗСУ продовжують контролювати невелику частину міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться", - заявив Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що ЗСУ продовжують просуватися на флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.

"Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - пояснив командувач.

Бої у Бахмуті

Нещодавно "вагнерівці" та російське командування заявили, що нібито повністю захопили Бахмут, проте українські військові спростували інформації окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують знаходитися у місті та виконують там важливе завдання.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ взяти місто у напівоточення, а окупанти втратили частину панівних висот на околицях Бахмута. За її словами, українські захисники тримають оборону у районі "Літак".

Крім того, бійці 3-ї окремої штурмової бригади заявили, що просуваються на флангах ще на 700 метрів вглиб. Військові зазначили, що розбили підрозділи 72-ї бригади ЗС Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів