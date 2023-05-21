ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город

Оккупанты заявляют о "взятии"

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил, что его боевики якобы полностью захватили город. Стоит отметить, что это уже не первое заявление оккупантов о "взятии" Бахмута.

Сегодня Кремль опубликовал заявление российского диктатора Владимира Путина о Бахмуте, в котором тот поблагодарил "вагнеровцев" и российскую армию за так называемое "освобождение города".

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 21 мая сделал заявление о Бахмуте, которое сначала неверно трактовали СМИ. Журналисты спросили главу государства, взяли ли россияне Бахмут, на что Зеленский ответил: "Я думаю, что нет".

Он подчеркнул, что Бахмут практически уничтожен и "останется в наших сердцах". Президент поблагодарил украинских защитников за оборону города.

ВСУ держат позиции

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления о якобы захвате Бахмута. Он отметил, что ВСУ держат позиции, в том числе фортификационные сооружения и несколько помещений в юго-западной части города.

По словам Череватого, заявления оккупантов о взятии города были преждевременными, а наши военные продолжают давить на флангах.

"На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли", - сказал спикер.

Фото: реактивная артиллерия 24 ОМБр прикрывает пехоту

на Бахмутском направлении (t.me/landforcesofukraine)

ВСУ взяли Бахмут в полуокружение

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне потеряли часть господствующих высот вокруг города, а Силы обороны взяли Бахмут в полуокружение. По ее словам, это позволяет ВСУ уничтожать врага, а оккупантам приходится обороняться в той части, которую захватили.

Маляр добавила, что украинские защитники контролируют промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор Бахмута в районе "Самолет".

скриншот deepstatemap.live

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