Чи відійшли українські військові з Бахмута: відповідь Череватого

Українські військові продовжують утримувати позиції у Бахмуті та відбивати атаки окупантів. Захисники не залишили місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого у коментарі "Суспільному".

"Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - заявив він.

При цьому Череватий додав, що окупанти приділяють символічне значення Бахмуту, проте заяви про взяття міста були передчасними. ЗСУ продовжують тиснути на ворога на флангах.

"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - підкреслив речник.

Що відомо про ситуацію у Бахмуті

Нагадаємо, бойові дії у Бахмуті тривали понад 8 місяців. Вчора засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване, а місто "залишається у наших серцях".

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