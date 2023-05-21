Зеленський зробив заяву щодо Бахмута

Американські ЗМІ заявили, що президент України Володимир Зеленський підтвердив захоплення Бахмута росіянами. Але в Офісі президента кажуть, що це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента Сергія Никифорова.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував інформацію від західних журналістів. За його словами Володимир Зеленський заперечив взяття Бахмуту росіянами під час розмови з американським колегою Джо Байденом.

Як відзначив Никифоров, відповідаючи на питання журналістів про те, що росіяни заявили про нібито взяття Бахмуту, президент відповів: "Думаю, що ні".

Що цьому передувало

Як писало Reuters, відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Володимир Зеленський відповів: "Я думаю, що ні. На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях".

Як відзначав головний кореспондент The New York Times у Білому домі Пітер Бейкер, за словами президента, окупанти отримали "порожній приз", оскільки в місті нічого не залишилось окрім великої кількості мертвих росіян.

Бої в Бахмуті

Російські окупанти вже більше десяти місяців намагаються захопити Бахмут, однак наші воїни давали ворогу відсіч.

Вчора, 20 травня, голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вкотре за останні місяці заявив про те, що його бойовики повністю контролюють місто. Пізніше речник українських військових Сергій Череватий заперечив вищезгадану інформацію та відзначив, що наші підрозділи продовжують воювати в місті.

Тоді ж заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що ситуація в місті критична, однак військові продовжують тримати оборону.