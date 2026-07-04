У ЗСУ пояснили, навіщо РФ потрібна пауза в Костянтинівці

За словами військового, наразі Костянтинівка більше схожа на одну велику "сіру зону". Тому, вважає він, росіяни хочуть отримати припинення вогню хоча б на 6 годин, щоб розібратися, що відбувається в місті.

"Це великі міські бої і це велика "сіра зона" з великим об'ємом, коли необхідно ввести мову про зачистку. Тобто, це треба перевірити кожен будинок, кожен поверх, кожен підвал. І зрозуміло, що зараз по Костянтинівці війська здебільшого перемішані. Тому, можливо, росіяни хочуть запросити тимчасову паузу для того, щоб розібратися, де зараз реально може проходити лінія бойового зіткнення", - сказав військовий.