У ЗСУ пояснили, навіщо РФ потрібна пауза в Костянтинівці

Російська Федерація хоче отримати паузу у боях в Костянтинівці Донецької області, щоб краще розуміти ситуацію в місті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив начальник безпілотних систем 40 ОБрМП Олександр Анікольчук.
За словами військового, наразі Костянтинівка більше схожа на одну велику "сіру зону". Тому, вважає він, росіяни хочуть отримати припинення вогню хоча б на 6 годин, щоб розібратися, що відбувається в місті.
"Це великі міські бої і це велика "сіра зона" з великим об'ємом, коли необхідно ввести мову про зачистку. Тобто, це треба перевірити кожен будинок, кожен поверх, кожен підвал. І зрозуміло, що зараз по Костянтинівці війська здебільшого перемішані. Тому, можливо, росіяни хочуть запросити тимчасову паузу для того, щоб розібратися, де зараз реально може проходити лінія бойового зіткнення", - сказав військовий.
Нагадаємо, 4 липня Міністерство оборони Росії запропонувало Україні тимчасово припинити обстріли Константинівки 6 липня, нібито з метою передачі тіл загиблих військових.
Заява пролунала після того, як днем раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив про нібито "захоплення" Константинівки, хоча, згідно з картою DeepState, його слова не відповідають дійсності.
Вранці 4 числа у Генштабі ЗСУ також спростували слова Путіна, а президент України Володимир Зеленський запропонував диктатору РФ провести зустріч у Костянтинівці, оскільки він нібито її "захопив".
Однак у Кремлі відмовили в цьому і знову заявили, що пропонують зустріч у Москві.