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РФ пропонує Україні тимчасово зупинити обстріл Константинівки

20:11 04.07.2026 Сб
2 хв
Навіщо РФ пропонує "зупинку вогню"?
aimg Едуард Ткач
РФ пропонує Україні тимчасово зупинити обстріл Константинівки Фото: кадр з Костянтинівки (Getty Images)
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Міноборони Росії запропонувало тимчасово припинити обстріл нібито "захопленої" Костянтинівки на Донеччині, щоб провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

"У зв'язку зі звільненням російськими військами міста Костянтинівка та встановлення над ним повного нашого контролю, російська сторона готова провести гуманітарну акцію", - йдеться у заяві.

У міністерстві додали, що пропонують припинити обстріл з 12:00 до 18:00 6 липня. Відповідь української сторони в РФ очікують до 12.00 5 липня.

Фейк про "захоплення" Костянтинівки

Нагадаємо, вчора диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російські війська нібито встановили повний контроль над Костянтинівкою. Однак згідно з картою DeepState, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Сьогодні вранці у Генштабі ЗСУ офіційно спростували заяву Путіна та наголосили, що місто під контролем Сил оборони України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці після того, як диктатор РФ прозвітував про "захоплення" міста.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", - зазначив президент.

Однак у ЗМІ сьогодні вже була інформація, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не зустрічатиметься із Зеленським у Костянтинівці. Натомість він знову став пропонувати зустріч у Москві, а також сказав, що РФ продовжить бойові дії.

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