В ВСУ объяснили, зачем РФ нужна пауза в Константиновке

По словам военного, сейчас Константиновка больше похожа на одну большую "серую зону". Потому, считает он, россияне хотят получить прекращение огня хотя бы на 6 часов, чтобы разобраться, что происходит в городе.

"Это большие городские бои и это большая "серая зона" с большим объемом, когда необходимо ввести речь о зачистке. То есть нужно проверить каждый дом, каждый этаж, каждый подвал. И понятно, что сейчас в Константиновке войска в основном перемешаны. Поэтому, возможно, россияне хотят объявить временную паузу, чтобы разобраться, где сейчас реально может проходить линия боевого столкновения", - сказал военный.