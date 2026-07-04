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В ВСУ объяснили, зачем РФ нужна пауза в Константиновке

23:50 04.07.2026 Сб
2 мин
Врагу нужно прекращение огня, чтобы оценить ситуацию
aimg Эдуард Ткач
Фото: россияне хотят получить перемирие хотя бы на 6 часов (Getty Images)

Российская Федерация хочет получить паузу в боях в Константиновке Донецкой области, чтобы лучше понимать ситуацию в городе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил начальник беспилотных систем 40 ОБРМП Александр Аникольчук.

По словам военного, сейчас Константиновка больше похожа на одну большую "серую зону". Потому, считает он, россияне хотят получить прекращение огня хотя бы на 6 часов, чтобы разобраться, что происходит в городе.

"Это большие городские бои и это большая "серая зона" с большим объемом, когда необходимо ввести речь о зачистке. То есть нужно проверить каждый дом, каждый этаж, каждый подвал. И понятно, что сейчас в Константиновке войска в основном перемешаны. Поэтому, возможно, россияне хотят объявить временную паузу, чтобы разобраться, где сейчас реально может проходить линия боевого столкновения", - сказал военный.

Что предшествовало

Напомним, 4 июля Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки 6 июля, якобы для передачи тел погибших военных.

Заявление прозвучало после того, как днем ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил о якобы "захвате" Константиновки, хотя, согласно карте DeepState, его слова не соответствуют действительности.

Утром 4 числа в Генштабе ВСУ также опровергли слова Путина, а президент Украины Владимир Зеленский предложил диктатору РФ провести встречу в Константиновке, поскольку он якобы ее "захватил".

Однако в Кремле отказали в этом и снова заявили, что предлагают встречу в Москве.

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