У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського про переговори в Костянтинівці
В Кремлі заявили про готовність російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але виключно у столиці РФ.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комсомольська правда".
Деталі заяви Кремля
Пєсков прокоментував ініціативу Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині.
Речник диктатора висунув фейкове твердження, нібито це місто "перейшло під контроль" російської армії, та зауважив, що столицею РФ є саме Москва.
"Якщо у такий спосіб пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Російської Федерації, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його в Москві", - стверджує речник Кремля.
За його словами, президент України може приїхати до столиці РФ, щойно буде готовий "ухвалювати важливі відповідальні рішення", зміст яких Зеленському нібито "добре відомий".
Контекст навколо Костянтинівки
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці на Донеччині. Президент України зауважив, що напередодні Дня незалежності США Путін вирішив збрехати світовій спільноті та американському лідеру Дональду Трампу про нібито "захоплення" міста російськими військами.
Зеленський наголосив, що якщо Костянтинівка дійсно перебуває під контролем Росії, то у диктатора не має виникнути проблем приїхати туди на переговори для пошуку дипломатичних рішень. Водночас очільник держави додав, що Путін лінію фронту не перейде, оскільки реальна ситуація кардинально відрізняється від його заяв.
Зі свого боку Міністерство оборони РФ продовжило розповсюджувати фейки про встановлення повного контролю над містом. Російське військове відомство виступило з пропозицією тимчасово припинити вогонь у цьому районі нібито задля проведення "гуманітарної акції" з передачі тіл загиблих військовослужбовців.
В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що очікують від української сторони погодження цієї ініціативи щодо зупинки обстрілів на визначений час.