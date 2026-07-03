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Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, але є нюанс

23:58 03.07.2026 Пт
2 хв
Чому заява Путіна не відповідає дійсності?
aimg Едуард Ткач
Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, але є нюанс Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили місто Костянтинівка на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Під час наради з військовими російський диктатор розповів про нібито успіхи армії РФ на фронті. За його словами, Краматорськ нібито під контролем Росії.

"Встановлено російський контроль над містом Костянтинівка. Хочу зазначити, що взяття Костянтинівки - це лише перший, але дуже важливий етап у знищенні формування ЗСУ, що утримують поки що Слов'яно-Краматорсько-Костянтинівський, як ви сказали, укріпрайон, де противник створив глибоку ешелоновану систему фортифікаційних споруд, перетворивши міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка на єдиний оборонний вузол", - сказав Путін.

Він стверджує, що "зі взяттям Костянтинівки" тепер йдеться лише про "Слов'янсько-Краматорський рубіж".

Однак, якщо подивитися на карту DeepState, то ні про яке захоплення Костянтинівки не йдеться. Російські війська, судячи з карти, знаходяться біля населеного пункту, але не захопили його.

Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, але є нюанс

Також зазначимо, що голова Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про те, що російські війська нібито встановили повний контроль над Луганською областю. Але згідно з картою DeepState, це не є правдою.

Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, але є нюанс

Крім цього, сам Путін заявив, що масовані удари по Україні треба продовжувати. Він каже, що йдеться про підприємства ВПК, але насправді, як відомо, внаслідок кожної атаки руйнуються звичайні житлові будинки.

Бої за Донецьку область

Нагадаємо, нещодавно в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія зосередила близько 11 тисяч військ у тактичному районі Костянтинівка - Дружківка.

Також Путін кілька тижнів тому стверджував, що армія РФ ось-ось захопила Костянтинівку, проте українські військові це спростували. Зокрема, заступник командира 19-го армійського корпусу ЗСУ Юрій Мадяр повідомив про успішне очищення районів на півдні Костянтинівки.

Крім того, в ISW попереджали, що РФ може використовувати відео створені за допомогою ШІ, щоб поширювати помилкові заяви про свої успіхи в районі Костянтинівки.

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