Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, але є нюанс

Під час наради з військовими російський диктатор розповів про нібито успіхи армії РФ на фронті. За його словами, Краматорськ нібито під контролем Росії.

"Встановлено російський контроль над містом Костянтинівка. Хочу зазначити, що взяття Костянтинівки - це лише перший, але дуже важливий етап у знищенні формування ЗСУ, що утримують поки що Слов'яно-Краматорсько-Костянтинівський, як ви сказали, укріпрайон, де противник створив глибоку ешелоновану систему фортифікаційних споруд, перетворивши міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка на єдиний оборонний вузол", - сказав Путін.

Він стверджує, що "зі взяттям Костянтинівки" тепер йдеться лише про "Слов'янсько-Краматорський рубіж".

Однак, якщо подивитися на карту DeepState, то ні про яке захоплення Костянтинівки не йдеться. Російські війська, судячи з карти, знаходяться біля населеного пункту, але не захопили його.

Також зазначимо, що голова Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про те, що російські війська нібито встановили повний контроль над Луганською областю. Але згідно з картою DeepState, це не є правдою.

Крім цього, сам Путін заявив, що масовані удари по Україні треба продовжувати. Він каже, що йдеться про підприємства ВПК, але насправді, як відомо, внаслідок кожної атаки руйнуються звичайні житлові будинки.