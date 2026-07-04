Генштаб спростував заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки: що відбувається насправді

Заява російського диктатора Володимира Путіна про "захоплення" Костянтинівки у Донецькій області не відповідає дійсності. Місто перебуває під контролем Сил оборони.

Про це РБК-Україна повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"Інформація, поширена в українських медіа, щодо заяви Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка Донецької області не відповідає дійсності", - зазначив Ковальов.

Він повідомив, що, за даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін", лінії бойового зіткнення системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України.

Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього.

Водночас противник не полишає спроб заволодіти Костянтинівкою.

Є випадки інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків наших військ. У місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони. Окупанти виявляються та знищуються.

Протягом липня на Костянтинівському напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто.

Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищимт посадовими особами відвертої дезінформації та фейків.

"Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах. Обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони України", - додав речник Генштабу.

Угруповання військ "Схід" також підтвердило, що заява Путіна - це черговий приклад брехні і ница спроба керівництва РФ відверто "намалювати" хоча б якісь успіхи і виправдатись за провал своїх оперативно-стратегічних планів та непропорційно великі втрати особового складу армії Росії.

"Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України, у частині міських районів тривають постійні боєзіткнення. Спроби росіян інфільтруватися до міста виявляються, окупанти знищуються, завдається вогневе ураження по логістичним шляхам та місцям зосередження живої сили загарбників", - зазначають військові.