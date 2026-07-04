ua en ru
Сб, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб спростував заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки: що відбувається насправді

10:28 04.07.2026 Сб
2 хв
Хто контролює місто і яка інтенстивність боїв?
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Генштаб спростував заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки: що відбувається насправді Фото: Генштаб спростував заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Заява російського диктатора Володимира Путіна про "захоплення" Костянтинівки у Донецькій області не відповідає дійсності. Місто перебуває під контролем Сил оборони.

Про це РБК-Україна повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"Інформація, поширена в українських медіа, щодо заяви Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка Донецької області не відповідає дійсності", - зазначив Ковальов.

Він повідомив, що, за даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін", лінії бойового зіткнення системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України.

Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього.

Водночас противник не полишає спроб заволодіти Костянтинівкою.

Є випадки інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків наших військ. У місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони. Окупанти виявляються та знищуються.

Протягом липня на Костянтинівському напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто.

Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищимт посадовими особами відвертої дезінформації та фейків.

"Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах. Обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони України", - додав речник Генштабу.

Угруповання військ "Схід" також підтвердило, що заява Путіна - це черговий приклад брехні і ница спроба керівництва РФ відверто "намалювати" хоча б якісь успіхи і виправдатись за провал своїх оперативно-стратегічних планів та непропорційно великі втрати особового складу армії Росії.

"Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України, у частині міських районів тривають постійні боєзіткнення. Спроби росіян інфільтруватися до міста виявляються, окупанти знищуються, завдається вогневе ураження по логістичним шляхам та місцям зосередження живої сили загарбників", - зазначають військові.

Брехня Путіна

Нагадаємо, вчора, 3 липня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили місто Костянтинівка на Донеччині.

Він стверджує, що "зі взяттям Костянтинівки" тепер йдеться лише про "Слов'янсько-Краматорський рубіж".

Однак, якщо подивитися на карту DeepState, то ні про яке захоплення Костянтинівки не йдеться. Російські війська, судячи з карти, знаходяться біля населеного пункту, але не захопили його.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Донецька область Генштаб ЗСУ Збройні сили України Константиновка Війна в Україні
Новини
Генштаб спростував заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки: що відбувається насправді
Генштаб спростував заяву Путіна про "захоплення" Костянтинівки: що відбувається насправді
Аналітика
"Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою