Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у "захопленій" Костянтинівці

Зеленский зазначив, що напередодні Дня незалежності США, Путін вирішив збрехати світу і президенту США Дональду Трампу щодо ситуації на фронті. Адже його заява про начебто захоплення росіянами Костянтинівки не відповідає дійсності.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", - зазначив президент.