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Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у "захопленій" Костянтинівці

13:09 04.07.2026 Сб
1 хв
Якщо місто "захоплене", то у Путіна не буде проблем приїхати на зустріч
aimg Тетяна Степанова
Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у "захопленій" Костянтинівці Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський запропонуав російському диктатору Володимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці після його заяви про "захоплення" росіянами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленский зазначив, що напередодні Дня незалежності США, Путін вирішив збрехати світу і президенту США Дональду Трампу щодо ситуації на фронті. Адже його заява про начебто захоплення росіянами Костянтинівки не відповідає дійсності.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", - зазначив президент.

Заява Путіна про Костянтинівку

Нагадаємо, вчора, 3 липня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили місто Костянтинівка на Донеччині.

Однак, якщо подивитися на карту DeepState, то ні про яке захоплення Костянтинівки не йдеться. Російські війська, судячи з карти, знаходяться біля населеного пункту, але не захопили його.

У Генштабі ЗСУ спростували: заява Путіна про "захоплення" Костянтинівки не відповідає дійсності. Місто перебуває під контролем Сил оборони.

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