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У ЗСУ показали, як виглядає Бахмут після місяців інтенсивних російських атак (фото)

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Бахмут, П'ятниця 21 квітня 2023 14:59
У ЗСУ показали, як виглядає Бахмут після місяців інтенсивних російських атак (фото) Фото: у ЗСУ показали, як виглядає Бахмут після місяців інтенсивних російських атак (facebook.com/ab3.army)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують тримати оборону міста-фортеці Бахмуту. Там точаться запеклі бої, ворог не припиняє атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 окрему штурмову бригаду.

Військові показали панораму зруйнованого російськими загарбниками міста.

"Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак", - додали бійці.

На фотографіях видно зруйновані будинки та автомобілі, а також вирви від численних снарядів.

Нагадаємо, у Міноборони зазначали, що на сході Україні тривають запеклі бої, проте епіцентром все ще залишається Бахмут.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.

Окрім того, у ЗСУ повідомляли, що українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

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