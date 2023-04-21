В ВСУ показали, как выглядит Бахмут после месяцев интенсивных российских атак (фото)
Украинские военные продолжают держать оборону города-крепости Бахмута. Там ведутся ожесточенные бои, враг не прекращает атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду.
Военные показали панораму разрушенного российскими захватчиками города.
"Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак", - добавили бойцы.
На фотографиях видны разрушенные дома и автомобили, а также воронки от многочисленных снарядов.
Напомним, в Минобороны отмечали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром все еще остается Бахмут.
Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.
Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.
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