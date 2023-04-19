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ЗСУ про бої за Бахмут: ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру

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Бахмут, Середа 19 квітня 2023 11:23
ЗСУ про бої за Бахмут: ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру Фото: ЗСУ в Бахмуті зіктнулися з війною іншого характеру (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру. Росіяни атакують малими групами та намагаються вступити у контактні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковника Дмитра Заворотнюка.

При цьому він зауважив, що підрозділи бригади виконують бойові завдання, як у самому Бахмуті, так і біля нього.

"Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників", - заявив Заворотнюк.

Він пояснив, що у разі відступу ЗСУ окупанти будуть кинуті на інші напрямки та продовжать наступ на українські міста.

"У Бахмуті ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої", - розповів Заворотнюк.

Командир зазначив, що українські сили "відповідають тим же" і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу.

"Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити!" - додав Заворотнюк.

Як повідомлялося, вуличні бої за Бахмут продовжуються. ЗСУ стримують ворога і не дають йому просунутися в бік Часового Яру і Костянтинівки.

Додамо, як заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, росіяни посилюють обстріли на Бахмутському напрямку.

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