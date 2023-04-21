ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони про бої на сході: епіцентр - Бахмут, на окремих ділянках ворог просувається

Новость на русском →
Бахмут, П'ятниця 21 квітня 2023 12:57
Міноборони про бої на сході: епіцентр - Бахмут, на окремих ділянках ворог просувається Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Найзапекліші бої тривають на сході Україні, епіцентром залишається Бахмут. На окремих ділянках ворог просувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

Вона зазначила, що ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках: Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському. На більшості з них окупанти не просуваються завдяки українським оборонцям.

"На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють", - додала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що цього тижня окупанти намагалися атакувати на Куп‘янському та Шахтарському напрямках. Проте українські захисники зупинили наміри ворога.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут, там на окремих ділянках ворог має успіхи.

"Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається", - заявила Маляр.

За її словами, бійці ЗСУ завдають втрат ворогу. Ситуація на фронті напружена, але контрольована.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська відбили 60 атак росіян на чотирьох напрямках.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, оборона Бахмута має стратегічне значення, оскільки там ЗСУ знищують професійні підрозділи ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни