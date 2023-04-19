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Сирський про Бахмут: ЗСУ стримують росіян у динамічних боях та завдають їм суттєвих втрат

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Середа 19 квітня 2023 16:32
Сирський про Бахмут: ЗСУ стримують росіян у динамічних боях та завдають їм суттєвих втрат Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута та завдають їм значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Він зазначив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром наступу РФ.

"Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", - написав командувач Сухопутних військ.

Сирський додав, що минулої ночі, окрім живої сили та техніки росіян, українські підрозділи ППО знищили два ворожі безпілотники - "Орлан" та ZALA.

Нагадаємо, у ЗСУ зазначали, що українські військові у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

Раніше Сирський зазначав, що окупанти посилюють обстріли з артилерії та авіації на Бахмутському напрямку.

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Бахмут Війна Росії проти України ВСУ
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