ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей через збої Starlink і Telegram у РФ, - ISW

"Українські війська проводять локальні та опортуністичні контратаки поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської-Запорізької області, ймовірно, користуючись нещодавніми перебоями в роботі терміналів Starlink і Telegram", - пишуть аналітики.

Геолокалізовані кадри, оприлюднені 12 лютого, фіксують російські удари по українських позиціях на схід від річки Хайчур - зокрема на схід і південь від Добропілля та північ від Варварівки (північний захід від Гуляйполя).

Як вказали у ISW, це свідчить про те, що українські підрозділи утримували ці позиції і наразі проводять обмежені контратаки, щоб відновити зв'язок між окремими опорними пунктами на лінії фронту.

Аналітики припускають, що російські війська могли обходити окремі українські позиції під час проникнень, щоб створити враження ширших територіальних здобутків. Повідомлення про обмежені українські контратаки в цьому районі ISW почав фіксувати ще 9 лютого.

Російські "воєнкори" спочатку зображували ці контратаки як "український контрнаступ", але українські військові джерела та деякі російські військові блогери згодом вказали, що українські контратаки обмежені за масштабом та охопленням.

"Тим часом російські "воєнкори" продовжують стверджувати, що українські війська здійснюють контратаки на північ та північний захід від Гуляйполя, але зазначають, що ситуація на місцях незрозуміла через погіршення російського зв'язку на передовій", - зазначається у звіті.

За даними ISW, українські контратаки можуть бути пов’язані з проблемами у системі управління та зв’язку російських військ.

Високопосадовець НАТО 11 лютого повідомив російській службі BBC, що частина успіхів України на сході Запорізької області пов’язана зі зусиллями SpaceX щодо обмеження використання росіянами терміналів Starlink на початку лютого 2026 року.

Крім того, російські військові блогери скаржаться на ускладнення зв’язку через обмеження доступу до Telegram із 9 лютого.

За їхніми словами, одночасні проблеми зі Starlink і Telegram суттєво вплинули на координацію російських підрозділів на передовій.

В ISW вважають, що українські сили намагаються використати ці труднощі в системі російського управління та зв’язку (C2) для покращення тактичного положення на ділянці фронту.