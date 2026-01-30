ua en ru
Політика

"Радий допомогти": Маск відповів Федорову щодо питання Starlink у росіян

США, П'ятниця 30 січня 2026 21:39
"Радий допомогти": Маск відповів Федорову щодо питання Starlink у росіян Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Засновник американської компанїі SpaceX, мільярдер Ілон Маск відповів на допис міністра оборони України Михайла Федорова із подякою щодо вирішення проблем з терміналами Starlink у росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Маска.

Федоров написав про те, що вдячний Маску за швидке реагування на проблему "сірих" терміналів супутникового інтернету на службі російських окупантів. Також він згадав, що на початку вторгнення РФ Маск передав Україні партію Starlink - і це мало велике значення.

"Радий допомогти", - відреагував Маск, зробивши репост допису Федорова.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія все більше використовує Starlink на дронах для обходу української ППО. Інститут вивчення війни (ISW) вказував на те, що росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2".

Також стало відомо, що Starlink використовують нові російські дрони БМ-35, а також іранські "Шахеди" та іхні російські копії. Вже 27 січня Федоров офіційно підтвердив, що російські війська почали використовувати дрони із системами Starlink.

29 січня Федоров повідомив, що Міністерство оборони разом зі SpaceX вже працює над вирішенням проблеми використання Starlink на російських безпілотниках.

