ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ, - ISW

"Украинские войска проводят локальные и оппортунистические контратаки вблизи административной границы Днепропетровской-Запорожской области, вероятно, пользуясь недавними перебоями в работе терминалов Starlink и Telegram", - пишут аналитики.

Геолокализованные кадры, обнародованные 12 февраля, фиксируют российские удары по украинским позициям к востоку от реки Хайчур - в частности к востоку и югу от Доброполья и северу от Варваровки (северо-запад от Гуляйполя).

Как указали в ISW, это свидетельствует о том, что украинские подразделения удерживали эти позиции и сейчас проводят ограниченные контратаки, чтобы восстановить связь между отдельными опорными пунктами на линии фронта.

Аналитики предполагают, что российские войска могли обходить отдельные украинские позиции во время проникновений, чтобы создать впечатление более широких территориальных достижений. Сообщения об ограниченных украинских контратаках в этом районе ISW начал фиксировать еще 9 февраля.

Российские "военкоры" сначала изображали эти контратаки как "украинское контрнаступление", но украинские военные источники и некоторые российские военные блогеры впоследствии указали, что украинские контратаки ограничены по масштабу и охвату.

"Между тем российские "военкоры" продолжают утверждать, что украинские войска осуществляют контратаки к северу и северо-западу от Гуляйполя, но отмечают, что ситуация на местах непонятна из-за ухудшения российской связи на передовой", - отмечается в отчете.

По данным ISW, украинские контратаки могут быть связаны с проблемами в системе управления и связи российских войск.

Высокопоставленный чиновник НАТО 11 февраля сообщил российской службе BBC, что часть успехов Украины на востоке Запорожской области связана с усилиями SpaceX по ограничению использования россиянами терминалов Starlink в начале февраля 2026 года.

Кроме того, российские военные блогеры жалуются на осложнения связи из-за ограничения доступа к Telegram с 9 февраля.

По их словам, одновременные проблемы со Starlink и Telegram существенно повлияли на координацию российских подразделений на передовой.

В ISW считают, что украинские силы пытаются использовать эти трудности в системе российского управления и связи (C2) для улучшения тактического положения на участке фронта.