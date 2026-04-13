ЗСУ перейшли на нові позиції в районі Миропільського на Сумщині: деталі

Українські військові повідомили про обстановку в районі населеного пункту Миропільське в Сумській області, де тривають інтенсивні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 14 Армійського корпусу.

Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається складною.

У Корпусі повідомили, що через активні бойові дії та перевагу противника в силах і засобах ситуація потребує постійного контролю та оперативних рішень.

З урахуванням загроз та задля збереження життя особового складу підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування та відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.

На цих рубежах українські військові продовжують утримувати оборону та виконувати поставлені завдання.

По позиціях противника наноситься вогневе ураження із застосуванням артилерії, безпілотних систем та інших засобів.

Такі дії спрямовані на стримування наступальної активності та нанесення втрат.

Повідомляється, що Сили оборони продовжують контролювати обстановку на цій ділянці, ведуть розвідку і готові до подальших дій залежно від розвитку ситуації.

Українські військові закликають орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації.