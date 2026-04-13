ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ перейшли на нові позиції в районі Миропільського на Сумщині: деталі

19:09 13.04.2026 Пн
2 хв
Військові розповіли деталі про те, що відбувається на позиціях
aimg Анастасія Никончук
ЗСУ перейшли на нові позиції в районі Миропільського на Сумщині: деталі Фото: ЗСУ (facebook.com pressjfo.news)

Українські військові повідомили про обстановку в районі населеного пункту Миропільське в Сумській області, де тривають інтенсивні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 14 Армійського корпусу.

Читайте також: Німеччина розраховує на "дуже швидкі" 90 млрд євро Україні після поразки Орбана

Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається складною.

У Корпусі повідомили, що через активні бойові дії та перевагу противника в силах і засобах ситуація потребує постійного контролю та оперативних рішень.

З урахуванням загроз та задля збереження життя особового складу підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування та відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.

На цих рубежах українські військові продовжують утримувати оборону та виконувати поставлені завдання.

По позиціях противника наноситься вогневе ураження із застосуванням артилерії, безпілотних систем та інших засобів.

Такі дії спрямовані на стримування наступальної активності та нанесення втрат.

Повідомляється, що Сили оборони продовжують контролювати обстановку на цій ділянці, ведуть розвідку і готові до подальших дій залежно від розвитку ситуації.

Українські військові закликають орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації.

Нагадуємо, що Головне управління розвідки опублікувало список іноземних комплектуючих, які використовуються в російському розвідувальному дроні "Князь Віщий Олег". Як зазначається, незважаючи на чинні санкції, виробник продовжує застосовувати деталі, що поставляються з Китаю, Швейцарії та Тайваню.

Зазначимо, що російські війська здійснюють масове переміщення військової техніки з Бердянського напрямку в бік північної частини Донецької області, використовуючи період так званого "великоднього перемир'я".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суми Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта