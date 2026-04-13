ГУР "розібрало" новий дрон РФ: чиї деталі в "Князі Вєщій Олєг"

ГУР оприлюднило перелік іноземних компонентів, з яких складається розвідувальний дрон РФ "Князь Віщий Олег". Російський виробник продовжує використовувати деталі з Китаю, Швейцарії та Тайваню, попри санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions.

За даними ГУР, розробником і виробником цього БпЛА є російський Науково-виробничий центр "Ушкуйник", який також створює інші типи безпілотників, зокрема FPV-дрони та системи перехоплення.

Характеристики безпілотника

Дрон має розмах крил 2,8 метра та злітну масу до 11 кг. Заявлені характеристики включають:

радіус дії до 45 км;

тривалість польоту до 3,5 години;

швидкість до 130 км/год;

висоту польоту до 3 тис. метрів.

Безпілотник оснащений двома камерами, зокрема курсовою IP-камерою китайського виробництва та гіростабілізованою оптичною системою з функціями штучного інтелекту для виявлення і супроводу цілей у реальному часі.

Також зазначається використання польотного контролера на базі мікроконтролерів STMicroelectronics (виробництво в Китаї та Тайвані) і компонентів CUAV Technology.

Для захисту від радіоелектронної боротьби застосовується чотириканальна CRP-антена, а рух забезпечують електродвигуни SunnySky китайського виробництва.

Як наголошують у ГУР, виробник дрона зараз перебуває під санкціями лише України, ЄС та Швейцарії.

нші країни санкційної коаліції поки не ввели обмежень проти цього розробника, що дозволяє Росії зберігати доступ до закордонних технологій через посередників.