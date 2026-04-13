ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ГУР "розібрало" новий дрон РФ: чиї деталі в "Князі Вєщій Олєг"

10:52 13.04.2026 Пн
2 хв
Що показало дослідження?
aimg Ірина Глухова
ГУР "розібрало" новий дрон РФ: чиї деталі в "Князі Вєщій Олєг" Ілюстративне фото: ГУР оприлюднило складові російського дрона "Князь Вєщий Олег" (росЗМІ)

ГУР оприлюднило перелік іноземних компонентів, з яких складається розвідувальний дрон РФ "Князь Віщий Олег". Російський виробник продовжує використовувати деталі з Китаю, Швейцарії та Тайваню, попри санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions.

Читайте також: Українські воїни збили новий російський дрон "Князь Вєщий Олег" (відео)

За даними ГУР, розробником і виробником цього БпЛА є російський Науково-виробничий центр "Ушкуйник", який також створює інші типи безпілотників, зокрема FPV-дрони та системи перехоплення.

Характеристики безпілотника

Дрон має розмах крил 2,8 метра та злітну масу до 11 кг. Заявлені характеристики включають:

  • радіус дії до 45 км;
  • тривалість польоту до 3,5 години;
  • швидкість до 130 км/год;
  • висоту польоту до 3 тис. метрів.

Безпілотник оснащений двома камерами, зокрема курсовою IP-камерою китайського виробництва та гіростабілізованою оптичною системою з функціями штучного інтелекту для виявлення і супроводу цілей у реальному часі.

Також зазначається використання польотного контролера на базі мікроконтролерів STMicroelectronics (виробництво в Китаї та Тайвані) і компонентів CUAV Technology.

Для захисту від радіоелектронної боротьби застосовується чотириканальна CRP-антена, а рух забезпечують електродвигуни SunnySky китайського виробництва.

Як наголошують у ГУР, виробник дрона зараз перебуває під санкціями лише України, ЄС та Швейцарії.

нші країни санкційної коаліції поки не ввели обмежень проти цього розробника, що дозволяє Росії зберігати доступ до закордонних технологій через посередників.

ГУР &quot;розібрало&quot; новий дрон РФ: чиї деталі в &quot;Князі Вєщій Олєг&quot;

Аналіз ворожої техніки від ГУР

Аналітики ГУР продовжують детально вивчати нові зразки російського озброєння.

Зокрема, у березні розвідка оприлюднила інтерактивні 3D-моделі та опис складових баражувальних боєприпасів "Ланцет" і "Скальпель".

Фахівці дослідили уламки безпілотника, збитого над Київ 16 березня, який ідентифікували як модернізований "Ланцет".

Крім того, раніше розвідники повідомляли про новий дрон типу "Шахед" ("Гєрань-2" серії "Э"), оснащений авіаційною ракетою Р-60.

Також встановлено, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

