РФ стягує сили на північ Донецької області, скориставшись великодним "перемир'ям" (відео)

Окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великодним "перемир'ям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Рух військових колон

За словами Андрющенка, перекидання сил відбувається відкрито. Російські військові використовують Маріуполь як транзитний вузол для посилення своїх підрозділів на півночі Донеччини.

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", - зазначив очільник Центру.

Окрім руху техніки, зафіксовано розгортання додаткових пунктів контролю. Зокрема, на пост-мосту поблизу заводу "Азовсталь" встановили два нових мобільних блокпости.

За словами Андрющенка, це "звичайна дія перед проходом військових колон". Наразі ведеться спостереження за подальшим переміщенням сил ворога.