ВСУ перешли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине: детали

Украинские военные сообщили об обстановке в районе населенного пункта Миропольское в Сумской области, где продолжаются интенсивные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 14 Армейского корпуса.

Обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области остается сложной.

В Корпусе сообщили, что из-за активных боевых действий и преимущества противника в силах и средствах ситуация требует постоянного контроля и оперативных решений.

С учетом угроз и для сохранения жизни личного состава подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку и отошли на заранее подготовленные позиции.

На этих рубежах украинские военные продолжают удерживать оборону и выполнять поставленные задачи.

По позициям противника наносится огневое поражение с применением артиллерии, беспилотных систем и других средств.

Такие действия направлены на сдерживание наступательной активности и нанесение потерь.

Сообщается, что Силы обороны продолжают контролировать обстановку на этом участке, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям в зависимости от развития ситуации.

Украинские военные призывают ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации.