ВСУ перешли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине: детали
Украинские военные сообщили об обстановке в районе населенного пункта Миропольское в Сумской области, где продолжаются интенсивные боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 14 Армейского корпуса.
Обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области остается сложной.
В Корпусе сообщили, что из-за активных боевых действий и преимущества противника в силах и средствах ситуация требует постоянного контроля и оперативных решений.
С учетом угроз и для сохранения жизни личного состава подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку и отошли на заранее подготовленные позиции.
На этих рубежах украинские военные продолжают удерживать оборону и выполнять поставленные задачи.
По позициям противника наносится огневое поражение с применением артиллерии, беспилотных систем и других средств.
Такие действия направлены на сдерживание наступательной активности и нанесение потерь.
Сообщается, что Силы обороны продолжают контролировать обстановку на этом участке, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям в зависимости от развития ситуации.
Украинские военные призывают ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации.
Напоминаем, что Главное управление разведки опубликовало список иностранных комплектующих, используемых в российском разведывательном дроне "Князь Вещий Олег". Как отмечается, несмотря на действующие санкции, производитель продолжает применять детали, поставляемые из Китая, Швейцарии и Тайваня.
Отметим, что российские войска осуществляют массовое перемещение военной техники с Бердянского направления в сторону северной части Донецкой области, используя период так называемого "пасхального перемирия".