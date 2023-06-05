ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, - Міноборони

Вона зазначила, що українські військові продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року.

"Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", - написала вона.

Маляр зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти.

При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

На півдні противник також перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Контрнаступ ЗСУ

Українське політичне та військове командування довгий час повідомляло про підготовку наших бійців до контрнаступу. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові вже готові до контрнаступальних дій, однак невідомо, коли саме вони розпочнуться.

При цьому Маляр раніше просила українців не обговорювати дії військових, адже "плани люблять тишу". Вона зауважила, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.

Водночас у Міноборони Росії заявили про те, що ЗСУ нібито перейшли до "великомасштабного наступу" вранці 4 червня. Втім ці дані спростували у Генштабі ЗСУ.

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