Російське військове відомство повідомило про наступ ЗСУ на 5 ділянках фронту

Російське військове відомство повідомило про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Стверджується, що воно розпочалося вранці 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міноборони РФ у Telegram.

У заяві йдеться, що наступ почався на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій двох механізованих бригад "зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів".

При цьому було задіяно шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту, заявили в російському військовому відомстві.

Повідомлення Міноборони України

У Міністерстві оборони України 4 червня повідомили, що оголошення про початок контрнаступних дій наших воїнів на фронті не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Міноборони України 4 червня оприлюднило відповідний відеоролик.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України активізувалися на Запорізькому напрямку та, ймовірно, у деяких місцях прорвали першу лінію оборони противника. Також повідомили, що українські сили 4 червня провели наземні атаки на півдні Донецької області.

Контрнаступ ЗСУ

Політичне та військове командування України неодноразово заявляло про підготовку українських воїнів до контрнаступу для звільнення територій від російських загарбників.

Спочатку передбачалося, що контрнаступ розпочнеться навесні, і в той же час очікувалося, що активні бої продовжуватимуться влітку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові вже готові до контрнаступних дій, проте невідомо, коли саме вони розпочнуться.