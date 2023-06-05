ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, - Минобороны

Она отметила, что украинские военные продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года.

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - написала она.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты.

При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции.

На юге противник тоже находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения.

Замминистра обороны также отметила, что оккупанты активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Контрнаступление ВСУ

Украинское политическое и военное командование долгое время сообщало о подготовке наших бойцов к контрнаступлению. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда они начнутся.

При этом Маляр ранее просила украинцев не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину". Она отметила, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не намерен.

В то же время в Минобороны России заявили о том, что ВСУ якобы перешли к "крупномасштабному наступлению" утром 4 июня. Впрочем, эти данные опровергли в Генштабе ВСУ.

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