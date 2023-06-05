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Генштаб спростував заяву Росії про "початок контрнаступу" ЗСУ

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Київ, Понеділок 05 червня 2023 14:17
Генштаб спростував заяву Росії про "початок контрнаступу" ЗСУ Фото: Генштаб спростував заяву Росії про "початок контрнаступу" ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Генштабі ЗСУ спростували заяви російського Міноборони про те, що українські бійці нібито "розпочали великий контрнаступ". Там також зазначили, що не коментуватимуть фейки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, українські військові повідомили виданню в понеділок, що не мають інформації про "великий наступ, який, за заявами Міноборони Росії, розпочали ЗСУ на Донецькому напрямку".

"У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав у коментарі виданню неназваний речник Генштабу ЗСУ.

Заява Росії про початок контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні про так званий початок контрнаступу з боку України повідомило Міністерство оборони Росії. Там заявили про "великомасштабний наступ ЗСУ на п'яти ділянках фронту". Стверджувалося що він "розпочався вранці 4 червня".

У заяві росіян також йшлося, що наступ ЗСУ нібито почався на півдні Донецького напрямку, введенням у бій двох механізованих бригад "зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів".

При цьому Україною нібито "було залучено шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту".

У Міноборони РФ ще й встигли нафантазувати, що ЗСУ начебто "не досягнули своїх цілей" та "зазнали втрат у живій силі та техніці".

Українців попередили про ворожу ІПСО

Своєю чергою Центр стратегічних комунікацій ЗСУ попередив українців, що російські окупанти активізовують свої інформаційно-психологічні операції.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ ЗСУ, його напрямки та втрати українського війська", - заявили в СтатКомі.

Там додають, що для цієї інформаційної операції ворог заготував старі відео та фото з полоненими, загиблими та підбитою технікою.

Міноборони не оголошуватиме про початок контрнаступу ЗСУ

Варто зазначити, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала напередодні Маляр.

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