ЗСУ назвали міфом заяви РФ про контроль над частиною Костянтинівки

Українські військові заперечили інформацію росіян про нібито контроль над частиною Костянтинівки у Донецькій області. У ЗСУ назвали ці заяви міфом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 19-й армійський корпус Збройних сил України.
"Кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у корпусі, міфом є також твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки.
"Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста", - додали у заяві.
У корпусі також зазначили, що Росія намагається впливати на міжнародну спільноту за допомогою дезінформації, особливо на тлі переговорних процесів.
Водночас такі інформаційні атаки не матимуть жодного результату, окрім зростання втрат серед окупантів.
Українські військові закликають громадян перевіряти джерела інформації та не ставати інструментом у руках російської пропаганди.
Минулого тижня, за словами військових, загарбники намагалися прорватися до Костянтинівки, постійно штурмуючи українські позиції малими піхотними групами. Українські укріплення щодня зазнавали сотень обстрілів, але, попри втрати, росіяни продовжували наступ.
22 грудня українські війська відбили масштабний штурм у районі Костянтинівки Донецької області.
Тоді було знищено "танки-сараї", які окупанти зазвичай використовують для прориву укріплених ліній. Механізований штурм було відбито, а штурмове угруповання росіян розгромлено.
За даними Генштабу, протягом минулої доби 28 грудня на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.
Тим часом за оцінками аналітиків ISW, до кінця року російські окупанти, скоріше за все, спробують створити умови для подальшого наступу на Костянтинівку.