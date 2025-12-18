Чого Росія може досягнути на фронті до кінця цього року: оцінка ISW

До кінця року російські окупанти, ймовірно, завершать операцію з окупації Покровська та закриття Мирноградського "котла". Також, скоріше за все, РФ спробує створити умови для подальшого наступу на Гуляйполе та Костянтинівку.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед розповіли в інтерв'ю РБК-Україна .

Росіяни, вважають аналітики, спробують підготуватися до позиційних боїв за Костянтинівку та Гуляйполе у 2026 році. В останні два тижні 2025 року РФ, ймовірно, завершить 22-місячну кампанію із захоплення Покровська та Мирнограду.

Покровськ та Мирноград

Попри те, що у жовтні та листопаді РФ витратила величезну кількість живої сили та матеріальних засобів на спробу окупувати Покровськ та "закрити" Мирноградський "котел" у Донецькій області - росіянам все ще не вдалося цього зробити.

"Значні людські й матеріальні ресурси та час були зосереджені саме на цій ділянці, що не дозволяє Росії перекидати сили для підтримки наступу на інших напрямках, зокрема в районах Гуляйполя та Костянтинівки", - зазначають аналітики.

Припускається, що до кінця 2025 року можливо остаточне захоплення Покровська. Але це вже не буде для росіян оперативно значущим здобутком, оскільки Покровськ з липня 2025 року не грає ролі важливого логістичного хабу. Таким чином, окупація Покровська стає для РФ тактичною "пірровою перемогою" (перемога, яку вдалося досягнути ціною таких втрат, що фактично її можна прирівнювати до поразки, - ред.).

Костянтинівка

Окрім цього, до кінця 2025 року РФ спробує створити умови для операцій у Костянтинівці на Донеччині. Це один з укріплених пунктів так званого "фортифікаційного поясу" на Донбасі.

"Цей пояс є основною оборонною лінією, що складається з чотирьох великих міст і кількох містечок та селищ, які тягнуться з півночі на південь уздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ. Росія без успіху намагається захопити цей пояс із 2014 року", - нагадали аналітики.

Ще наприкінці вересня 2025 року росіяни почали спроби проникнення в Костянтинівку. Вони застосовують нову тактику - намагаються обходити опорні пункти ЗСУ та інфільтруватися вглиб оборони українських військових, накопичуючи там особовий склад та переходячи до штурмів.

Це значно відрізняється від провальної для РФ тактики лобових атак, які росіяни застосовували у 2024 році. Проте навіть попри зміну тактики успіхи російської армії дуже незначні, а повне захоплення "фортифікаційного поясу" можливо не раніше 2027-2028 років - за умови продовження міжнародної підтримки України.

Гуляйполе

Росія також буде створювати умови для боїв безпосередньо в Гуляйполі. В середині жовтня 2025 року окупанти почали наступ південний захід від Великомихайлівки, а також на північ і північний схід від Гуляйполя, в листопаді вони намагалися розвивати ці успіхи.

Дуже малоймовірно, що РФ зможе окупувати місто протягом завершення 2025 року. Але ворог може створити умови для оточення міста наступного року та боїв вже безпосередньо у ньому.