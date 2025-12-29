ВСУ назвали мифом заявления РФ о контроле над частью Константиновки

"Кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об "успехах" российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами", - говорится в сообщении.

Как отметили в корпусе, мифом является также утверждение о якобы контроле над частью Константиновки.

"Наши военнослужащие уверенно удерживают оборону и уничтожают врага на подступах к городу", - добавили в заявлении.

В корпусе также отметили, что Россия пытается влиять на международное сообщество с помощью дезинформации, особенно на фоне переговорных процессов.

В то же время такие информационные атаки не будут иметь никакого результата, кроме роста потерь среди оккупантов.

Украинские военные призывают граждан проверять источники информации и не становиться инструментом в руках российской пропаганды.