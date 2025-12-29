ВСУ назвали мифом заявления РФ о контроле над частью Константиновки

Украинские военные опровергли информацию россиян о якобы контроле над частью Константиновки в Донецкой области. В ВСУ назвали эти заявления мифом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 19-й армейский корпус Вооруженных сил Украины.
"Кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об "успехах" российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами", - говорится в сообщении.
Как отметили в корпусе, мифом является также утверждение о якобы контроле над частью Константиновки.
"Наши военнослужащие уверенно удерживают оборону и уничтожают врага на подступах к городу", - добавили в заявлении.
В корпусе также отметили, что Россия пытается влиять на международное сообщество с помощью дезинформации, особенно на фоне переговорных процессов.
В то же время такие информационные атаки не будут иметь никакого результата, кроме роста потерь среди оккупантов.
Украинские военные призывают граждан проверять источники информации и не становиться инструментом в руках российской пропаганды.
На прошлой неделе, по словам военных, захватчики пытались прорваться в Константиновку, постоянно штурмуя украинские позиции малыми пехотными группами. Украинские укрепления ежедневно подвергались сотням обстрелов, но, несмотря на потери, россияне продолжали наступление.
22 декабря украинские войска отбили масштабный штурм в районе Константиновки Донецкой области.
Тогда были уничтожены "танки-сараи", которые оккупанты обычно используют для прорыва укрепленных линий. Механизированный штурм был отбит, а штурмовая группировка россиян разгромлена.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки 28 декабря на Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.
Между тем по оценкам аналитиков ISW, до конца года российские оккупанты, скорее всего, попытаются создать условия для дальнейшего наступления на Константиновку.