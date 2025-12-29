ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 08:23
UA EN RU
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом, протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах:
Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області;
Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.
Генштаб оновив карти боїв на ранок: де найбільш гаряче

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 6 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 305 безпілотних літальних апаратів, 113 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну