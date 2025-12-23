ua en ru
ЗСУ ліквідували ефектні танки-"сараї" росіян біля Костянтинівки (відео)

Вівторок 23 грудня 2025 14:25
UA EN RU
ЗСУ ліквідували ефектні танки-"сараї" росіян біля Костянтинівки (відео) Фото: ЗСУ ліквідували танки-сараї росіян біля Костянтинівки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські захисники під час спроби штурму ворогом ліквідували російські танки-"сараї" біля Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Схід".

"Вчора росіяни вкотре намагались прорватись через наші бойові порядки під Іванопіллям на Костянтинівському напрямку, але воїни 28 ОМБр "обнулили" цю спробу. Цього разу ворог задіяв свої максимально "зашиті" танки-сараї та близько пʼятнадцяти штурмовиків", - зазначили у Угрупуванні військ "Схід".

Зазначається, що ще на підʼїзді до позицій ЗСУ окупантів зустріли щільним вогнем артилеристи 28 ОМБр. Потім за справу взялись екіпажі ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону, пілоти 2-го МБ "Libertas", 1-го батальйону, а також суміжні підрозділи.

Судячи з відео, зашиті танки довелось добре "поколупати", однак їх все ж спинили й спалили. А потім українські військові одного за одним вполювали розгублених російських штурмовиків.

Ситуація навколо Костянтинівки

За даними аналітиків ISW, до кінця 2025 року РФ спробує створити умови для операцій у Костянтинівці на Донеччині. Це один з укріплених пунктів так званого "фортифікаційного поясу" на Донбасі.

Цей пояс є основною оборонною лінією, що складається з чотирьох великих міст і кількох містечок та селищ, які тягнуться з півночі на південь уздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов’янськ. Росія без успіху намагається захопити цей пояс із 2014 року.

Ще наприкінці вересня 2025 року росіяни почали спроби проникнення в Костянтинівку. Вони застосовують нову тактику – намагаються обходити опорні пункти ЗСУ та інфільтруватися вглиб оборони українських військових, накопичуючи там особовий склад та переходячи до штурмів.

Це значно відрізняється від провальної для РФ тактики лобових атак, які росіяни застосовували у 2024 році. Проте навіть попри зміну тактики успіхи російської армії дуже незначні, а повне захоплення "фортифікаційного поясу" можливо не раніше 2027-2028 років.

