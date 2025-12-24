ua en ru
Постійні штурми: у ЗСУ розповіли про тактику росіян біля Костянтинівки

Україна, Костянтинівка, Середа 24 грудня 2025 18:59
UA EN RU
Постійні штурми: у ЗСУ розповіли про тактику росіян біля Костянтинівки Ілюстративне фото: українські війська відбивають постійні штурми росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Війська РФ намагаються прорватися до Костянтинівки в Донецькій області. Українські позиції постійно штурмують малими піхотними групами, за добу укріплення також зазнають сотень обстрілів - росіяни попри втрати лізуть вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю пресофіцера 100 окремої механізованої бригади, капітана Дмитра Зінюка для "Суспільне. Студія".

Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ в смузі відповідальності 100-ї окремої механізованої бригади на Костянтинівському напрямку. За добу може статися до 300 обстрілів - ворог застосовує міномети, артилерію, дрони, намагаючись зруйнувати укріплення та просунутися вперед.

Найбільшим відбитим штурмом став той, який українські війська відбили 22 грудня. У вдалому відбитті - велика заслуга розвідки та інженерних підрозділів, які провели масштабну роботу з визначення можливих маршрутів просування росіян та замінували підходи.

Постійний тиск

За словами Зінюка, росіяни постійно намагаються прорватися у бік Костянтинівки. До постійних штурмів малими піхотними групами зараз залучили техніку.

"Скажу лише, що накопичення противника ми спостерігаємо постійно. Ворог постійно, буквально 24 на 7, намагається штурмувати наші позиції, зокрема малими піхотними групами, також з використанням мототехніки", - зазначив військовий.

На відміну від росіян, українці бережуть життя солдатів та активно використовують дрони, в тому числі наземних роботів (НРК). Росіяни також намагаються використовувати роботів, але у зв'язці зі штурмовиками, що у підсумку дозволяє знищити як російський дрон, так і його "супровід".

Оборона Костянтинівки та розбитий штурм

Зазначимо, що 22 грудня українські війська відбили масштабний штурм росіян в районі Костянтинівки Донецької області. Серед іншого, було знищено "танки-сараї", які окупанти зазвичай намагаються використовувати для прориву укріплених ліній. Механізований штурм було відбито, а штурмове угруповання росіян розгромлено.

Окупанти почали спроби інфільтрації малих піхотних груп до Костянтинівки ще з вересня 2025 року. Росіяни намагаються обходити опорні пункти ЗСУ та пройти вглиб оборони українських військових, щоб накопичитися та атакувати. Наразі усі їхні спроби виявляються та відбиваються.

Припускається, що до кінця 2025 року РФ спробує створити умови для подальших операцій у Костянтинівці. Оскільки саме це місто, разом із Гуляйполем на Запоріжжі, може стати центром прикладення зусиль окупантів у 2026 році.

